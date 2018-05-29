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Кобяков примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе

30.05.2018 15:28 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков совершит рабочий визит в Таджикистан 31 мая-1 июня, сообщили в пресс-службе правительства в среду.

"А.Кобяков примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое пройдет в Душанбе", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Совмина.

По данным пресс-службы, в повестке дня встречи 14 вопросов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в экономической, гуманитарной сферах и других направлениях сотрудничества.

"В узком составе главы делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в экономической сфере, обсудят ход переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами", - уточнили в пресс-службе.

На заседании в широком составе планируется подписать концепцию сотрудничества в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и план первоочередных мероприятий по ее реализации, а также соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств – участников СНГ.

Кроме того, участники заседания Совета глав правительств рассмотрят документы, касающиеся сотрудничества в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования, распространения документов по межгосударственной стандартизации, в таможенной и инновационной сферах. Будет принят комплекс совместных действий по профилактике и борьбе с бешенством на период до 2025 года.

Во время визита в Душанбе запланирован ряд встреч А.Кобякова с руководителями правительств государств – участников СНГ, сообщили в пресс-службе.

 
 
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Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков совершит рабочий визит в Таджикистан 31 мая-1 июня, сообщили в пресс-службе правительства в среду. "А.Кобяков примет участие...
 
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