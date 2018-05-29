В параде на День Независимости в Минске примет участие более 250 единиц боевой техники – Минобороны

В параде на День Независимости 3 июля в Минске примет участие более 3 тыс. военнослужащих и более 250 единиц боевой техники, сообщили в пресс-службе министерства обороны в среду.

"В составе 18 пеших парадных расчетов и 23 парадных расчетов военной техники примет участие более 3 тыс. военнослужащих и более 250 единиц боевой техники", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минобороны.

В министерстве уточнили, что традиционно первым в механизированной колонне пройдет легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

"За танком Т-34-85 пройдут мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня, состоящие на вооружении Вооруженных Сил Республики Беларусь", - продолжили в пресс-службе. Среди них, в частности, будут системы реактивного залпового огня "БелГрад", "Смерч" и "Полонез", зенитные ракетные комплексы С-300ПС, "Оса-АКМ" и "Тор-М2", ракетный комплекс "Точка", бронеавтомобили "Дракон", мобильный беспилотный авиационный комплекс "Бусел-10".

Общая протяженность парадного расчета техники составляет около 3 тыс. м.

После прохождения механизированной колонны в небе над Минском жители и гости столицы смогут увидеть основные типы авиационной техники Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Завершится военный парад плац-концертом роты почетного караула и выступлением сводного военного оркестра.

Как рассказали в Минобороны, в настоящее время проходит очередной этап подготовки к параду войск Минского гарнизона. "Проводятся объединенные тренировки с механизированной колонной на аэродроме Липки и тренировки парадных расчетов пешей колонны в местах их размещения и на строевом плацу Минской военной комендатуры", - отметили в пресс-службе.

Парад традиционно пройдет у обелиска "Минск – город-герой" на проспекте Машерова.