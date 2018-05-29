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БелТПП присоединилась к инициативе европейского бизнеса "Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока"

30.05.2018 14:31 — Разное | Интерфакс  
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Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) в среду подписала инициированный немецкими бизнесменами меморандум "Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока", сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в БелТПП.

Меморандум основан на концепции "интеграции интеграций" и предусматривает налаживание взаимодействия между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС).

Меморандум "Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока" разработан генеральным директором группы консалтинговых компаний Schneider Group Ульфом Шнайдером и немецким политологом Александром Раром. В рамках проекта представители крупного европейского бизнеса создали рабочую группу, которая выступает за интеграцию бизнеса и политических деятелей Евразии и официальный диалог между Европейской комиссией (ЕК) и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).

В ЕЭК отмечают актуальность меморандума. В феврале член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая подтвердила заинтересованность в установлении официального диалога между ЕЭК и ЕК. В частности, министр отметила заинтересованность европейских компаний к реализации инфраструктурных проектов, которые ЕАЭС и Китай планируют реализовывать совместно.

В рамках меморандума предлагается предоставить ЕК и ЕЭК мандат для начала официального диалога по гармонизации всех необходимых процедур, учитывающий интересы всех стран Европы, которые являются торговыми партнерами ЕАЭС и ЕС. Меморандум рассматривает единое экономическое пространство как инструмент против усиления протекционизма.

Ранее к меморандуму присоединились крупные европейские компании: Schneider Group, Bosch, Metro, Rhenus Logistics, Siemens, Knorr-Bremse, OWC, Wilo, Knauf, Allianz, Bosch, Knorr-Bremse.

 
 
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Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) в среду подписала инициированный немецкими бизнесменами меморандум "Единое экономическое пространство от...
 
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