Номер абонента. Самые популярные ussd-запросы белорусских операторов

Недавно подключила новую SIM-карту, но забыла свой номер телефона и тарифный план. Как теперь их узнать? Как проверить баланс счета? С. Феофанова, Городок

В Беларуси услуги мобильной связи оказывают три основных оператора – МТС, velcom и life:). «АиФ» рассмотрел наиболее простые варианты, которые предлагают белорусские операторы, чтобы узнать свой номер телефона, тарифный план, а также проверить баланс лицевого счета.

БАЛАНС

Узнать, сколько денег осталось на счету, во всех трех случаях можно, набрав короткий номер *100# и нажав кнопку «вызов» ((). Иногда по этому номеру в зависимости от тарифного плана и опреатора можно дополнительно получить информацию о количестве оставшихся бесплатных минут, SMS-сообщений или объеме интернет-трафика. Услуга бесплатная.





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НОМЕР И ТАРИФ

Мобильный оператор МТС предлагает узнать свой номер телефона одним из нескольких способов. Первый – набрать на своем устройстве *111*10#( . В ответном сообщении будет указан ваш номер телефона. Услуга бесплатная, даже если вы находитесь за границей.

Кроме того, можно набрать 0887. Голосовой информатор продиктует ваш номер телефона. Услуга бесплатная, доступна только в сети «МТС Беларусь». На номер 0887 можно также отправить SMS-сообщение с любым текстом. В ответном сообщении укажут ваш номер телефона, тарифный план. Услуга бесплатная в сети «МТС Беларусь», но при нахождении в роуминге за нее нужно будет заплатить по роуминговому тарифу на исходящее SMS. Тарифный план на МТС можно узнать, набрав *111*12#( (бесплатно).

velcom предоставляет возможность узнать свой номер телефона по короткому номеру запроса – *147#(По запросу *141*2*1#( можно бесплатно узнать одновременно и свой номер телефона, и тарифный план.

life:) предлагает сделать бесплатный запрос *115#(. На ваш аппарат придет информация и о номере телефона, и о тарифном плане. Услуга бесплатная.

Как определить оператора по номеру мобильного телефона Подробнее

КОНТАКТ-ЦЕНТР

Узнать свой номер телефона, тарифный план, баланс лицевого счета или другую информацию можно и через контакт-центры операторов (МТС – 0890, velcom – 411, life:) – 909 или 920). Номера для абонентов бесплатные и круглосуточные на территории Беларуси. При роуминге звонок оплачивается по тарифу на исходящую связь в нашу страну в соответствии с действующими тарифами местного оператора.