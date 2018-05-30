6 способов удалить остатки краски со стены

Иногда наступает момент, когда хочется поменять цветовое оформление интерьера или внешней отделки дома, даже если старое покрытие до сих пор смотрится хорошо. Хорошо, если нужно всего лишь купить новую краску и нанести ее валиком на стену. Но часто приходится долго и нудно удалять старое покрытие. Далее вы узнаете о шести легких методах удаления краски.

Избежать удаления старой краски удастся только если старый цвет очень светлый, но в этом случае цвет новой краски на стене может выглядеть иначе, чем вы рассчитывали. Кроме того, придется красить стену несколько раз до полного исчезновения прошлого цвета. Ваша спальня была бордовой, но вы захотели перекрасить стены в нежный желтый? Увы, даже самая качественная краска не сможет перекрыть старый цвет.

Можно считать удачей, если перед покраской нужно всего лишь удалить обои, которые легко отрываются после сбрызгивания водой. Но в современных интерьерах краска чаще всего наносится сразу на штукатурку. Предварительно стены покрывают несколькими слоями штукатурки до получения гладкой поверхности без щербинок и неровностей. В обоих случаях придется удалять старую краску.

Способы удаления старой краски

1. Шпатель

Простейшим способом является удаление старой краски острым шпателем. Благодаря мускульным усилиям отрываются самые прочные кусочки краски. Но такой способ удаления требует больших физических усилий и много времени, поэтому лучше использовать шпатель для удаления краски в углах. Если штукатурка текстурная и содержит углубления, то шпатель не поможет.

2. Шлифовка

Быстрым и несложным способом является машинная шлифовка. Шлифовальным аппаратом и наждачной бумагой легко удаляется водоэмульсионная краска. Но шлифовка эффективна только при удалении краски с гладких поверхностей, так как шлифовальный аппарат или бумага должны полностью захватить структуру краски.

3. Губка

Хороший метод удаления прочных участков — использование губки, смоченной теплой водой. Грубая сторона хозяйственных губок отлично очищает куски старой краски. Трюк состоит в том, что большинство красок для стен сделаны на основе воды. Стоит немного потереть их влажной губкой, дать подсохнуть, после чего вы увидите, как заметно побледнел цвет. Важно убирать излишки воды со стены, иначе появятся более светлые участки, что сделает цвет стены после покраски неоднородным.

4. Очиститель высокого давления

Если нужно очистить внешнюю стену, то стоит воспользоваться очистителем высокого давления. Он запускается поворотом крана, через выпускной шланг подается струя воды под высоким давлением. В независимости от используемого сопла мощности напора хватает для удаления краски с поверхности — гладкого или шероховатого. Стоит отметить, что с помощью очистителя высокого давления можно удалить даже граффити. Но не обойдется и без минусов: остатки краски смешиваются с водой и образуются лужи, а иногда ручьи грязи, которые загрязняют двор. Еще одним недостатком является то, что штукатурка под краской должна быть без трещин, так как мощная струя воды способна оторвать от стены большие куски штукатурки и даже повредить изоляцию дома.

5. Пистолет горячего воздуха

С помощью высокой температуры многие лаки и краски теряют свою сцепляющую силу и становятся мягкими, поэтому после обработки пистолетом остатки легко убрать с помощью шпателя. Краска в трещинках и углублениях часто требует более длительного теплового воздействия, но после обработки ее легко убрать жесткой металлической щеткой. Плюсом является и отсутствие пыли. Тем не менее, этот способ не подходит для каждой краски, а только для акриловых и латексных красок. Кроме того, температура подаваемого воздуха достигает сотни градусов, поэтому краска может быть очищена только с негорючих поверхностей.

6. Химические средства

Последним способом является химическое очищение с помощью специальных растворов, которые содержат хлористый калий и аммиак и наносятся на стены кистью. За короткое время они удаляют прочные куски краски, а также остатки в любых трещинах и углублениях. Смывается раствор водою. Большим минусом такого способа является вред здоровью: при обработке помещения необходимо максимально его проветривать, а также использовать специальные дыхательные маски, перчатки, очки. После обработки потребуется время на высыхание воды и полное выветривание запаха.

Резюме

Каждый, кто желает нанести краску сразу на штукатурку, должен понимать, что в будущем его ждет большая работа по ее удалению со стен. Поэтому лучше на гладкую штукатурку наклеивать обои. А текстурную штукатурку выбирать не белую, а желаемого цвета, чтобы потом легко удалить ее с помощью пистолета горячего воздуха.