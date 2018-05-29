Александра Герасименя запустила краудфандинг-проект по обучению детей с аутизмом плаванию

Для детей с аутизмом важно иметь возможность заниматься в инклюзивных условиях. Вот только чтобы создать такие условия, нужно приложить много усилий: от подготовки преподавателей до разработки учебных планов. Для организации обучения плаванию детей с аутизмом Александра Герасименя запустила краудфандинг-проект на платформе Talaka, пишет nina.nn.by. Запустить его планируется в сентябре. Пока что собрано 210 рублей из необходимых 113 тысяч. Притом это не просто «дайте денег» – организаторами уже сделано очень много. Проведена работа по согласованию рабочих планов, беларуские тренеры прошли стажировку в Италии. Супервайзеры готовятся к участию в новом для них проекте, а полученным опытом они будут делиться с другими специалистами из Минска и регионов.

Александра считает, что это реальный шанс для детей с аутизмом прийти в обычный коллектив и начать заниматься с высокой профессиональной поддержкой беларуских и зарубежных специалистов. Во время инклюзивных занятий спортом дети с аутизмом достигают отличных результатов и ставят спортивные рекорды – и это не просто слова, а реальный опыт западных стран. Осталось только найти будущих чемпионов и помочь им раскрыть свой потенциал.

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