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Александра Герасименя запустила краудфандинг-проект по обучению детей с аутизмом плаванию
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Для детей с аутизмом важно иметь возможность заниматься в инклюзивных условиях. Вот только чтобы создать такие условия, нужно приложить много усилий: от подготовки преподавателей до разработки учебных планов. Для организации обучения плаванию детей с аутизмом Александра Герасименя запустила
Александра считает, что это реальный шанс для детей с аутизмом прийти в обычный коллектив и начать заниматься с высокой профессиональной поддержкой беларуских и зарубежных специалистов. Во время инклюзивных занятий спортом дети с аутизмом достигают отличных результатов и ставят спортивные рекорды – и это не просто слова, а реальный опыт западных стран. Осталось только найти будущих чемпионов и помочь им раскрыть свой потенциал.
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