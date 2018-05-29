HP выпустила мощный игровой ноутбук и наушники с охлаждением

Компания HP обновила геймерский ноутбук Omen 15 и анонсировала мониторные наушники с системой охлаждения ушей пользователя. Об этом пишет engadget.

Производитель утверждает, что ноутбук стал немного тоньше прошлогодней модели. В версии с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 аппарат весит меньше 2,2 килограмма, с GTX 1060 и 1070 (в версиях Max-Q) — около 2,4 килограмма.





В сравнении с моделью прошлого года изменились и рамки вокруг 15,6-дюймового дисплея, которые в новинке стали заметно меньше. В зависимости от конкретной модификации ноутбук может оснащаться экраном разрешением 1080p (60 Гц), 4K (60 Гц) и 1080p (144 Гц).





В наличии также технология NVIDIA G-Sync, служащая аппаратным аналогом функции «вертикальная синхронизация». Процессорами выступают 4-ядерные и 6-ядерный чипы Intel восьмого поколения.

Продажи в США стартуют 29 июля. Цена ноутбука в минимальной конфигурации с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti — 979 долларов, максимальной (GTX 1070) — 1699 долларов.

Еще одна новинка — наушники Omen Mindframe. Их основная особенность — охлаждение ушей пользователя с помощью запатентованной термоэлектрической технологии.





К другим техническим характеристикам относится 7.1-канальное звучание, микрофон с шумоподавлением, а также RGB-подсветка. Точной даты поступления устройства в продажу или его ориентировочной цены производитель пока не раскрывает. Скорее всего, релиз состоится во второй половине года.

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