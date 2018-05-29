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​Чего добился БРСМ за годы своего существования и каковы перспективы, обсудили на съезде в Минске

30.05.2018 16:04 — Разное | ОНТ  
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Сегодня на 43-м съезде БРСМ выбрали нового председателя центрального комитета.

Приветствие участникам форума направил Александр Лукашенко (его зачитала глава Администрации Президента Наталья Кочанова). Сегодня здесь подвели итоги работы организации за несколько лет и определили перспективы. Свежие идеи предстоит воплощать в жизнь уже новому руководителю (им стал Дмитрий Воронюк). Ранее он возглавлял Минский городской комитет БРСМ.

Но этим события съезда не ограничились: на интерактивных площадках продемонстрировали всё, чем сегодня живёт молодёжь. Центральная тема – Год малой родины. Этому посвящена экспозиция «Беларусь – крыніца натхнення». БРСМ уже более 15 лет славится своими проектами: это волонтёрское движение, патриотические акции, а также трудовые семестры.

Подробности – в видеоинформации

 
 
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Сегодня на 43-м съезде БРСМ выбрали нового председателя центрального комитета.
 
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