Литовская таможня вновь пропускает фуры

Из-за сбоя программного обеспечения на границе скопились огромные очереди грузовиков, литовской стороне удалось возобновить работу в штатном режиме.

Сбой в работе информационных систем литовской таможни произошел еще вечером 29 мая. В результате был нарушен ритм пропуска грузового транспорта, сообщили в Гродненской региональной таможне.

По данным белорусской стороны, сейчас ситуация нормализовалась, количество транспорта, ожидающего въезда в Литву, сокращается, передает БелТА .

Во время сбоя белорусский Госпогранкомитет советовал водителям выбирать альтернативные направления. «Водители уже поехали на Латвию, кроме того, есть еще и польское направление», цитирует официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского «Спутник» .

По словам Бычковского, восстановление после прошлого сбоя ПО заняло несколько суток.