Дачные недуги. Как защитить суставы во время страды

Копать, обрезать, удобрять, сеять, сажать - у дачников дел невпроворот. Но важно при этом заботиться не только о будущем урожае, но и о своих суставах.

Время труда

Правила огородника

Чтобы избежать этих неприятностей, в идеале следовало заранее подготовиться к дачному сезону. Закаливание, ЛФК, массаж или хотя бы ежедневная утренняя гимнастика могли бы помочь в этом. Теперь, если время на подготовку упущено, как минимум следует разогреть мышцы, сделав простую разминку, перед тем как приступить к садово-огородным работам. Достаточно выполнить даже несколько наклонов, приседаний, махов руками и ногами и поворотов корпуса.

Повышать нагрузки надо постепенно, избегая непосильного труда и не забывая делать передышки. Во время отдыха желательно полежать с вытянутыми вверх руками, растягивая позвоночник. Следует избегать долгого пребывания в одной позе (особенно с согнутой спиной) - от этого суставы страдают наиболее сильно. Посадочные работы и прополку лучше выполнять, стоя на четвереньках (надев наколенники) или сидя на специальном резиновом коврике.

Важно правильно выбирать садовые инструменты. Лопаты, грабли, вилы - всё это должно соответствовать росту, иначе работать с прямой спиной не получится. Оптимальная высота черенка лопаты или граблей - на 10 см ниже плеча. Копая или сгребая прошлогоднюю траву и листья, надо периодически менять опорные руку и ногу, чтобы нагрузка была равномерной.

Также необходимо уметь правильно поднимать и переносить тяжести (но не больше 10 кг). Сначала надо присесть на корточки, а потом, распределив вес груза в обеих руках, подняться с прямой спиной и поднятой головой. Если нужно перенести груз, лучше прижать его к себе, а не нести на вытянутых руках.

Во время работы желательно надевать полужёсткий корсет для фиксации поясницы, при проблемах с коленными, локтевыми и запястными суставами - специальные ортезы. Кстати, корсет защитит спину и от переохлаждения - ведь майское тепло обманчиво и коварно.

Алиса МИХАЙЛОВА, Ирина ПЕТРЕНКО