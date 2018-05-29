ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дачные недуги. Как защитить суставы во время страды

30.05.2018 16:02 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Дачные недуги. Как защитить суставы во время страды
Фото из открытых источников

Копать, обрезать, удобрять, сеять, сажать - у дачников дел невпроворот. Но важно при этом заботиться не только о будущем урожае, но и о своих суставах.

Время труда

Дачные недуги. Как защитить суставы во время страды Как помочь больным суставам?
Азарт, с которым работают дачники на своих любимых «сотках», приводит в ужас врачей-ревматологов. Ведь при физической перегрузке сильно травмируются суставы конечностей и позвоночника. А поднятие и перенос тяжестей и длительная работа в полусогнутом положении приводят к разрушению хрящей и смещению позвонков, а также к образованию между ними грыж. К тому же к повышенным нагрузкам организм не очень молодых и не совсем здоровых земледельцев чаще всего оказывается не готов. Тем не менее пожилые люди, не замечая ни усталости, ни боли, забывая про еду и отдых, ставят трудовые рекорды. Чаще всего их чрезмерное рвение становится причиной обострений артроза и остеохондроза, которые проявляются болями в руках, ногах и пояснице.
Дачные недуги. Как защитить суставы во время страды
Как избежать туннельного синдрома? 5-минутные упражнения для суставов рук
Подробнее

Правила огородника

Чтобы избежать этих неприятностей, в идеале следовало заранее подготовиться к дачному сезону. Закаливание, ЛФК, массаж или хотя бы ежедневная утренняя гимнастика могли бы помочь в этом. Теперь, если время на подготовку упущено, как минимум следует разогреть мышцы, сделав простую разминку, перед тем как приступить к садово-огородным работам. Достаточно выполнить даже несколько наклонов, приседаний, махов руками и ногами и поворотов корпуса.

Повышать нагрузки надо постепенно, избегая непосильного труда и не забывая делать передышки. Во время отдыха желательно полежать с вытянутыми вверх руками, растягивая позвоночник. Следует избегать долгого пребывания в одной позе (особенно с согнутой спиной) - от этого суставы страдают наиболее сильно. Посадочные работы и прополку лучше выполнять, стоя на четвереньках (надев наколенники) или сидя на специальном резиновом коврике.

Важно правильно выбирать садовые инструменты. Лопаты, грабли, вилы - всё это должно соответствовать росту, иначе работать с прямой спиной не получится. Оптимальная высота черенка лопаты или граблей - на 10 см ниже плеча. Копая или сгребая прошлогоднюю траву и листья, надо периодически менять опорные руку и ногу, чтобы нагрузка была равномерной.

Дачные недуги. Как защитить суставы во время страды Заменить суставы: мифы и правда об эндопротезировании

Также необходимо уметь правильно поднимать и переносить тяжести (но не больше 10 кг). Сначала надо присесть на корточки, а потом, распределив вес груза в обеих руках, подняться с прямой спиной и поднятой головой. Если нужно перенести груз, лучше прижать его к себе, а не нести на вытянутых руках.

Во время работы желательно надевать полужёсткий корсет для фиксации поясницы, при проблемах с коленными, локтевыми и запястными суставами - специальные ортезы. Кстати, корсет защитит спину и от переохлаждения - ведь майское тепло обманчиво и коварно.

Алиса МИХАЙЛОВА, Ирина ПЕТРЕНКО

Внимание!
Ни в коем случае не следует продолжать работу, почувствовав боль в суставах. Нагружая повреждённый сустав, можно заработать огромную проблему на всю жизнь. Чтобы улучшить состояние суставов и позвоночника, желательно начать принимать хондропротекторы (препараты глюкозамина и хондроитина). При систематическом и длительном применении они уменьшают боль и улучшают функцию сустава, повышая эластичность и амортизационные свойства хряща.

 

                                                    

 

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это для молодёжи конец весны - начало лета - время романтических вздохов на скамейках, а для старшего поколения - пора самого напряжённого и нелёгкого труда на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Удаление старой краски
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика