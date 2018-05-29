В Минске прошел 43-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи





— БРСМ — это время твоих побед, — подводит к торжественному моменту ведущий.

Флаг, который займет почетное место в экспозиции музея, особенный. Полотнище Анастасия и ее муж подняли на высочайшие вершины Европы и Африки — Эльбрус и Килиманджаро. Десятки километров пути, горная болезнь, нехватка кислорода, тяжелые рюкзаки за плечами не смогли остановить путешественников-энтузиастов.





— Это были, пожалуй, самые сложные дни в нашей жизни. Но результат того стоил, — признается Настя и обращается к собравшимся в зале школьникам, студентам, работающей молодежи, военнослужащим. — Не нужно бояться трудностей. Ставьте перед собой самые высокие цели и не отступайте от них. Не будьте теми, кто старается жить пониже, чтобы избежать падения.





Эмоциональное выступление стало очередным подтверждением: молодежный союз помогает достичь невероятных высот, учит ставить задачи и добиваться результата, помогает поверить в себя и быть полезным для других.





Как сделать работу общественного объединения более эффективной, говорили и другие делегаты. Первый секретарь Минского обкома Дмитрий Воронюк уверен, что организация должна стать коммуникативной площадкой для любого молодого человека:





— Первое, куда он должен обращаться, если возник вопрос, — к нам! Начиная с того, какая погода на улице, и заканчивая тем, как создать свое дело или куда обратиться, чтобы встать в очередь на жилье. Задать вопрос, получить рекомендацию, поделиться идеей — реальные и виртуальные двери организации должны быть всегда открыты.





Студент Полоцкого государственного университета, комиссар стройотряда «Эврика» Семен Коляда в своем докладе затронул темы, которые больше всего его волнуют: работу в студотряде не засчитывают в качестве практики, наниматели неохотно трудоустраивают старшеклассников. А еще о необходимости создать под эгидой БРСМ многопрофильные молодежные центры занятости. Ведущая телерадиокомпании «Брест» и волонтер движения «Доброе Сердце» Ангелина Пиппер призвала больше внимания уделять профессиональной подготовке добровольцев, уйти от разовых тренингов и сформировать институт наставничества, который сделает обучение более системным. Предприниматель из Гомеля Сергей Бычков предложил распространить опыт по созданию спортивных залов, где могли бы заниматься папы со своими малышами (кстати, такие уже работают в нескольких регионах), на всю страну.





Идей масса. Одну из них, безусловно, ключевую, озвучил первый секретарь Центрального комитета Андрей Беляков:

— Сейчас верхний предел возраста молодого человека в Беларуси —31 год. Однако социологические исследования показывают, что ситуация в нашей стране отражает общемировую тенденцию. Молодые люди все позже вступают в брак, рожают детей, достаточно поздно определяются со своим профессиональным призванием, успевая до этого получить не одно образование. Это нельзя не учитывать в реализации молодежной политики. Предлагаем на законодательном уровне поднять верхнюю планку молодежного возраста до 35 лет.





В том, что молодежному движению уделяется особое внимание, сомневаться не приходится. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова подтвердила:

— Это принципиальная государственная политика. На пятом Всебелорусском народном собрании Президент четко определил, что молодежь — это стратегический ресурс развития страны. Сотни тысяч юношей и девушек связали свою жизнь с самой массовой организацией — Белорусским республиканским союзом молодежи, приняли осознанное решение взять на себя ответственность за будущее страны, повести за собой молодежь. Эта задача под силу только настоящим лидерам, людям с сильным внутренним убеждением, преданным своей стране.





Глава Администрации подсказала и направления, в которых от молодежи ждут смелых идей и решительных действий:

— Государство возлагает большие надежды на молодежь. Реализуя такие масштабные государственные проекты как ИT-страна, Белорусская атомная станция, индустриальный парк «Великий камень», ставку оно делает именно на вас. Сегодня нельзя быть инертным и пассивным.





Самые приятные моменты съезда — награждение. Наталья Кочанова и заместитель Премьер-министра Василий Жарко вручили переходящие знамена лучшим: студенческому отряду (им признан ССО «Эврика» из Полоцка, к слову, отряд становится обладателем почетной награды уже во второй раз) и нанимателю (ОАО «Гроднопромстрой»). Назвали лучшие первички и самых активных секретарей. Премии БРСМ в области искусства удостоена группа «PROвокация».





Итоги работы организации за три года подвели, планы обсудили. Кому предстоит реализовать новые инициативы? На съезде решили важные организационные вопросы — выбрали состав Центрального комитета и первого секретаря БРСМ. Возглавлять молодежную организацию доверили Дмитрию Воронюку.