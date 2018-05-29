В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В мае в Беларуси зафиксирована дефляция — Страна вышла на траекторию роста экономики, — отметил первый вице-премьер. — Прирост ВВП за четыре месяца составил 4,8 процента. Это больше, чем...

, — отметил первый вице-премьер. —По словам Василия Матюшевского, достигнуто положительное сальдо внешней торговли.Среди главных задач на перспективу Василий Матюшевский назвал сохранение макроэкономической сбалансированности и минимизацию долговых рисков. Министерство экономики подготовило план индустриализации, включающий более 1740 проектов во всех регионах. Выполнение только этого плана позволит достичь роста экономики на два процента ежегодно. Кроме того, первый вице-премьер видит высокий потенциал в развитии малого и среднего бизнеса и цифровизации экономики. В частности, вступление в силу Декрета № 8 о развитии экономики подстегнуло приход резидентов в Парк высоких технологий.