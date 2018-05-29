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В мае в Беларуси зафиксирована дефляция

30.05.2018 16:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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— Страна вышла на траекторию роста экономики, — отметил первый вице-премьер. — Прирост ВВП за четыре месяца составил 4,8 процента. Это больше, чем рост мировой экономики в целом. При этом опережающими темпами растет производительность труда (5,4 процента). Это позволило увеличить доходы населения на 7,6 процента.



По словам Василия Матюшевского, достигнуто положительное сальдо внешней торговли.

— Население стало с большим доверием относиться к проводимой денежно-кредитной политике. Уровень инфляции вписывается в прогнозные значения. А в мае в стране зафиксирована дефляция.

Среди главных задач на перспективу Василий Матюшевский назвал сохранение макроэкономической сбалансированности и минимизацию долговых рисков. Министерство экономики подготовило план индустриализации, включающий более 1740 проектов во всех регионах. Выполнение только этого плана позволит достичь роста экономики на два процента ежегодно. Кроме того, первый вице-премьер видит высокий потенциал в развитии малого и среднего бизнеса и цифровизации экономики. В частности, вступление в силу Декрета № 8 о развитии экономики подстегнуло приход резидентов в Парк высоких технологий.
 
 
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— Страна вышла на траекторию роста экономики, — отметил первый вице-премьер. — Прирост ВВП за четыре месяца составил 4,8 процента. Это больше, чем...
 
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