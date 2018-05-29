Матюшевский: ценовая ситуация в стране сохраняет стабильность





"При довольно динамичном ускорении экономики ценовая ситуация в стране сохраняет стабильность. За первые четыре месяца 2018 года цены по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 2,8%. Хотя это и больше прошлогоднего индекса потребительских цен за аналогичный период (2,4%), однако вписывается в прогнозные значения. В мае в стране наблюдается дефляция", — приводит БЕЛТА слова Василия Матюшевского.

Напомним, в апреле инфляция в Беларуси зафиксирована на уровне 0,3%, и по сравнению с декабрем прошлого года этот показатель составил 2,8%. По прогнозам, в текущем году инфляция не должна превысить 6%.