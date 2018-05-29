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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Литовская таможня снова принимает грузовые автомобили в штатном режиме Фото: БЕЛТА Вечером во вторник, 29 мая, в работе программного обеспечения на литовской стороне произошел сбой, в связи с чем была нарушена работа баз данных...

Вечером во вторник, 29 мая, в работе программного обеспечения на литовской стороне произошел сбой, в связи с чем была нарушена работа баз данных таможенного оформления во всех пунктах пропуска на границе с Беларусью. Сопредельная сторона в определенный момент, к утру среды на белорусско-литовской границе образовались очереди — в пунктах пропуска стояло более 500 фур., — сообщили в Гродненской региональной таможне.Ситуация стабилизируется, очереди из грузовиков, ожидающих въезда в Литву, уменьшаются.