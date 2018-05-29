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Литовская таможня снова принимает грузовые автомобили в штатном режиме
30.05.2018 16:16 — Разное | Беларусь Сегодня
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Вечером во вторник, 29 мая, в работе программного обеспечения на литовской стороне произошел сбой, в связи с чем была нарушена работа баз данных таможенного оформления во всех пунктах пропуска на границе с Беларусью. Сопредельная сторона в определенный момент
«Сейчас, по сообщению литовской стороны, информационные системы функционируют корректно. Работа ведется в штатном режиме», — сообщили в Гродненской региональной таможне.
Ситуация стабилизируется, очереди из грузовиков, ожидающих въезда в Литву, уменьшаются.
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Фото: БЕЛТА Вечером во вторник, 29 мая, в работе программного обеспечения на литовской стороне произошел сбой, в связи с чем была нарушена работа баз данных...
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