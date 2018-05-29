В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БРСМ предлагает создать многопрофильные молодежные центры занятости и поднять рубеж молодого возраста до 35 лет Такие центры станут дополнительной возможностью для целенаправленной подготовки и обучения молодых людей рабочим специальностям, смогут выполнять функции...

Такие центры станут дополнительной возможностью для целенаправленной подготовки и обучения молодых людей рабочим специальностям, смогут выполнять функции бизнес-инкубаторов и позволят оказывать поддержку молодежи в трудоустройстве не только в составе студенческих отрядов, но и индивидуально, отметил Беляков.Правовой механизм функционирования таких центров можно закрепить законодательно: внести изменения в указ № 181 "Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Беларуси", передает БЕЛТА.Кроме того, Союз молодежи выступил с предложением на законодательном уровне поднять верхнюю планку молодежного возраста до 35 лет (сейчас она составляет 31 год).