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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Семашко: принятие указа о создании парка «БелБиоград» ожидается в ближайшее время БЕЛТА. Фото: БЕЛТА По его словам, на данный момент проект этого указа находится в высокой степени готовности. Предусматривается введение в...

По его словам, на данный момент проект этого указа находится в высокой степени готовности.Предусматривается введение в научно-технологическом парке особого порядка налогового режима, который должен привлечь инвесторов из-за рубежа. В частности, предлагается снизить налоги на недвижимость, землю и прибыль.Заместитель Премьер-министра подчеркнул, что в Беларуси создана эффективная форма поддержки бизнеса.