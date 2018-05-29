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Семашко: принятие указа о создании парка «БелБиоград» ожидается в ближайшее время
30.05.2018 16:16 — Разное | Беларусь Сегодня
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По его словам, на данный момент проект этого указа находится в высокой степени готовности.
Предусматривается введение в научно-технологическом парке особого порядка налогового режима, который должен привлечь инвесторов из-за рубежа. В частности, предлагается снизить налоги на недвижимость, землю и прибыль.
Заместитель Премьер-министра подчеркнул, что в Беларуси создана эффективная форма поддержки бизнеса.
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БЕЛТА. Фото: БЕЛТА По его словам, на данный момент проект этого указа находится в высокой степени готовности. Предусматривается введение в...
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