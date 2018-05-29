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За право проектирования жилья в Лебяжьем инвестор заплатил 20 миллионов рублей
30.05.2018 16:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Право проектирования на месте бывших рынков выставлено на аукцион в начале мая и уже в конце месяца торги в Минском городском центре недвижимости состоялись. Более того, цена выросла в 4 раза. 20 млн рублей предложила малоизвестная ООО "Сетко интернешнл", зарегистрированная в Минске в августе прошлого года, вырвав победу у маститого конкурента ОДО "Айрон". Это очень впечатлило журналистов, но у экспертов строительного рынка не вызвало особых эмоций. Как прокомментировал один из членов Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства, это обычная практика, когда какая-нибудь крупная компания под реализацию нового проекта создает “дочку”. Уплаченная сумма свидетельствует о серьезном капитале, которым подкреплены намерения малоизвестного застройщика. Ничего против такого исхода торгов не содержится и в законодательстве. Публичные торги по продаже права проектирования и строительства капитальных строений регулируются Постановлением Совмина №462 от 26 марта 2008 года, где требования к участнику сводятся к подаче заявления, внесения задатка и заключения соглашения с местным исполкомом. Основной документ для юрлица или индивидуального предпринимателя - копия документа, подтверждающего государственную регистрацию без нотариального засвидетельствования.
Высокая цена предопределена тем, что на участке практически нет серьезных обременений, требующих сноса частного сектора. Плюс рядом рынок и природный заказник Лебяжий. Ну и спрос на недвижимость несколько оживился. Хотя лето предопределило некоторую паузу. Цены и рост сделок на рынке остановились. Кстати, жилье в Лебяжьем уже строится с 2014 года, когда ООО "Тапас" были выделены земли для строительства двух комплексов - "Браславский" и "Олимпик-Парк". Готовые 85-метровые 2-комнатные квартиры в последнем можно приобрести по цене 1350 долларов за квадратный метр. Это со скидкой. Застройщик, который, кстати, не пожелал участвовать в прошедших торгах, позиционирует жилье, как элитное, малоэтажное. И конкуренции со стороны новичка ничуть не опасается.
- Пока новый застройщик выйдет на рынок, - прокомментировали в компании ООО "Тапас", - наши квартиры будут проданы. У нас дома малоэтажные, дворы без машин.
Ну а цены у новичка, как говорят, вряд ли будут ниже, учитывая такой широкий старт на 10 млн долларов за право проектирования объекта.
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Изображение: УП Минскградо Право проектирования на месте бывших рынков выставлено на аукцион в начале мая и уже в конце месяца торги в Минском городском...
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