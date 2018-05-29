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Учреждены эмблема и флаг Министерства труда и социальной защиты
30.05.2018 16:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Сообщается, что данный документ был принят в целях сохранения и развития исторических традиций этого ведомства.
Также утверждены положения об эмблеме и флаге, их описания и изображения.
Фото: архив
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Сообщается, что данный документ был принят в целях сохранения и развития исторических традиций этого ведомства. Также утверждены положения об эмблеме и...
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