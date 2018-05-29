В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оранжевый уровень опасности объявлен на 30 мая из-за жары Завтра, 31 мая, в Беларуси также ожидается до 30 градусов тепла. А вот в первый день календарного лета нас ожидает некоторое похолодание, сообщили в...

Завтра, 31 мая, в Беларуси также ожидается до 30 градусов тепла.А вот в первый день календарного лета нас ожидает некоторое похолодание, сообщили в Белгидромете. В большей степени это, впрочем, коснется ночного времени, когда даже могут быть слабые заморозки на почве. Днем же будет тепло: +18…+24°С, в отдельных районах даже до +27°С.С более подробным прогнозом на предстоящие дни вы можете ознакомиться по