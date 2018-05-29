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На 3 км растянется расчет военной техники на параде 3 июля

30.05.2018 16:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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В параде примут участие как пешие расчеты, так и военная техника (в том числе авиация).

Сейчас тренировки с участием техники идут на аэродроме Липки, парадные расчеты тренируются в местах дислокации и на плацу Минской военной комендатуры.


В связи с подготовкой к параду в столице будет ограничиваться движение. Военная техника начала передвигаться в Липки 29 мая. Также она будет двигаться в район тренировок 2 и 12 июня с 5 утра.

Движение осуществляется от улицы Основателей до Скорины и далее по МКАД. В обратном направлении техника проследует 31 мая, 7 и 14 июня после 8 вечера.


23 и 28 июня пройдут две генеральные репетиции у стелы "Минск – город-герой".  

Всего в составе 18 пеших парадных расчетов и 23 парадных расчетов военной техники примет участие более 3000 военнослужащих и более 250 единиц боевой техники, проинформировали в Минобороны Беларуси. Причем общая протяженность парадного расчета техники составит около 3 км.


Откроет парад военной техники традиционно легендарный танк Великой Отечественной – Т-34.

В параде примут участие бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня, состоящие на вооружении белорусской армии.


Будут представлены, в частности, системы реактивного залпового огня "БелГрад", "Смерч" и "Полонез", зенитные ракетные комплексы С-300ПС, "Оса-АКМ" и "Тор-М2", ракетный комплекс "Точка".

После прохождения механизированной колонны в небе над Минском будут показаны основные типы белорусской авиационной техники, отметили в Минобороны.

Завершится военный парад плац-концертом роты почетного караула и выступлением сводного военного оркестра.






 
Теги: Минск
 
 
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В параде примут участие как пешие расчеты, так и военная техника (в том числе авиация). Сейчас тренировки с участием техники идут на аэродроме Липки,...
 
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