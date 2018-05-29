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Министр внутренних дел Игорь Шуневич открыл в Рогачеве новое здание отдела Департамента охраны
30.05.2018 16:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Отдел стражей порядка разместился в здании бывшей нефтебазы 1964 года постройки. Для того, чтобы дать помещению новую жизнь, понадобилось 2 года. Внутри – дежурная часть, административные помещения, классы технической и служебной подготовки. На территории – гараж, учебный тактический полигон, полоса препятствий для подготовки служебных собак, спортивные тренажеры и игровая площадка. Кстати, в честь торжественного открытия от МВД рогачевцы получили подарок – новый служебный автомобиль. Условия для работы отличные, подчеркнул министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич:
- Новый дом для достаточно небольшой милицейской семьи – это новый стимул, чтобы выполнять свои обязанности более качественно, то есть служить людям. Я уверен, а в данном случае мы имеем самый красноречивый факт, что сегодня сотрудники Департамента охраны имеют все, чтобы качественно и эффективно работать.
Стоит отметить, что на Гомельщине проводится большая работа по созданию наиболее оптимальных условий для труда милиционеров. Так, только в период с 2009 по 2017 годы были открыты гомельский питомник служебных собак, новые административные здания в Калинковичском, Лельчицком, Житковичском подразделениях охраны. Важным событием стало начало работы в 2015 году Центра профессиональной подготовки и служебно-прикладных видов спорта в Гомеле. Все это положительно сказывается на общественной безопасности. По основным показателям служебно-оперативной деятельности – приросту охраняемых квартир, объектов, кнопок тревожной сигнализации, раскрытию преступлений – охрана Гомельщины в числе лидеров по стране. В ее структуру входят 11 отделов, 8 отделений. С начала года сотрудниками охраны раскрыто 164 различных по степени тяжести преступления, половина по горячим следам.
На данный момент подразделениями области обеспечивается охрана около 37 000 объектов различных форм собственности.
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Фото: Станислав ГАЛКОВСКИЙ
Фото: Станислав ГАЛКОВСКИЙ
Фото: Станислав ГАЛКОВСКИЙ
Фото: Станислав ГАЛКОВСКИЙ
Фото: Станислав ГАЛКОВСКИЙ
Фото: Станислав ГАЛКОВСКИЙ
Фото: Станислав ГАЛКОВСКИЙ
Фото: Станислав ГАЛКОВСКИЙ
Фото: Станислав ГАЛКОВСКИЙ
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Отдел стражей порядка разместился в здании бывшей нефтебазы 1964 года постройки. Для того, чтобы дать помещению новую жизнь, понадобилось 2 года....
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