Белорусский дуэт в составе Виктории Азаренко и Арины Соболенко снялся с парного разряда «Ролан Гаррос».



Фото: WomensTennisBlog.com

Причина такого решения на данный момент не опубликована.

Отметим, что в первом раунде они должны были сыграть против россиянки Светланы Кузнецовой и чешки Луции Шафаржовой.

Напомним, что и Соболенко, и Азаренко проиграли свои стартовые матчи в одиночном турнире. Арина уступила Кики Бертенс из Нидерландов — 2:6, 1:6, а Виктория — чешке Катерине Синяковой — 5:7, 5:7.