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Виктория Азаренко и Арина Соболенко снялись с парного разряда "Ролан Гаррос"
Белорусский дуэт в составе Виктории Азаренко и Арины Соболенко снялся с парного разряда «Ролан Гаррос».
Причина такого решения на данный момент не опубликована.
Отметим, что в первом раунде они должны были сыграть против россиянки Светланы Кузнецовой и чешки Луции Шафаржовой.
Напомним, что и Соболенко, и Азаренко проиграли свои стартовые матчи в одиночном турнире. Арина уступила Кики Бертенс из Нидерландов — 2:6, 1:6, а Виктория — чешке Катерине Синяковой — 5:7, 5:7.
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Белорусский дуэт в составе Виктории Азаренко и Арины Соболенко снялся с парного разряда "Ролан Гаррос".
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