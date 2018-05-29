​Теракт в Афганистане: боевики ликвидированы

Военные ликвидировали боевиков, напавших на здание министерства внутренних дел.

Атаку организовали десять человек. Сначала на воздух взлетел заминированный автомобиль, это позволило террористам, которые предварительно переоделись в военную форму, проникнуть на территорию ведомства. Там началась перестрелка. Она длилась более двух часов. Погиб один человек, ещё пятеро ранены.

Это уже третий теракт в Афганистане за день: жертвами двух взрывов на юге и на востоке страны стали шестеро.