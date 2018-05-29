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Теракт в Афганистане: боевики ликвидированы
Военные ликвидировали боевиков, напавших на здание министерства внутренних дел.
Атаку организовали десять человек. Сначала на воздух взлетел заминированный автомобиль, это позволило террористам, которые предварительно переоделись в военную форму, проникнуть на территорию ведомства. Там началась перестрелка. Она длилась более двух часов. Погиб один человек, ещё пятеро ранены.
Это уже третий теракт в Афганистане за день: жертвами двух взрывов на юге и на востоке страны стали шестеро.
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Военные ликвидировали боевиков, напавших на здание министерства внутренних дел.
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