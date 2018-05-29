​Причину пожара на улице Гурского в Минске выясняют спасатели

Спасатели выясняют причину пожара в промышленной зоне на столичной улице Гурского. Сегодня днём там горели склады с утеплителем.

За ограждением базируется сразу несколько предприятий, которые занимаются производством и складированием материалов. Открытая площадка, на которой хранились рулонный утеплитель и пенопласт, разгорелись в считанные минуты. К тому моменту, как приехали спасатели, горела уже территория в сто квадратных метров.

В ликвидации пожара задействовали около десяти единиц техники. Сейчас место пожара осматривают для выяснения причины возгорания.