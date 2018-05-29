​Сбой в программном обеспечении на литовской границе устранён

На литовской границе устранён сбой в программном обеспечении, который утром привёл к скоплению грузовых автомобилей.

Правда, к этому часу очереди сохраняются. Въезда в Литву всё еще ждут более пятисот грузовиков. Самая сложная ситуация в пограничном пункте пропуска «Каменный Лог»: там застряли около трёхсот фур. Кстати, напряжённо и на латвийском направлении. При этом легковые автомобили пересекают границу почти без задержек.