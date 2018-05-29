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Безопасные каникулы

30.05.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Безопасные каникулы

 В летний каникулярный период значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели детей на водоемах. С целью предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей, а также проведения образовательно-воспитательной работы в области безопасности жизнедеятельности с подрастающим поколением в республике будет проходить профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня!».

Акция будет проводиться на протяжении всего лета в пришкольных и детских летних оздоровительных лагерях в период каникул, а также в учреждениях дошкольного образования.

Работники райотдела по ЧС в этот период встретятся со школьниками, отдыхающими в лагерях, проведут обучающие мероприятия, профилактические беседы. В этот период и сами дети придут в гости к спасателям не только ПАСЧ №1 в г. Ивацевичи, но и посетят с экскурсиями другие пожарные аварийно-спасательные подразделения района, где ближе познакомятся с работой и бытом спасателей, пожарно-техническим вооружением огнеборцев.

Не останутся без определенного внимания и работники оздоровительных лагерей – педагоги, воспитатели: с ними спасатели  проведут дополнительные инструктажи о соблюдении правил пожарной безопасности в период работы лагерей.

К проведению мероприятий акции будут привлечены работники ОСВОД.

Совместными усилиями сделаем для детей наступившее лето безопасным!

Валерий  Молош, старший  инспектор ГПиВО Ивацевичского РОЧС.

 

 
 
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 В районе будет проводиться акция "Каникулы без дыма и огня!".
 
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