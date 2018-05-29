Безопасные каникулы

В летний каникулярный период значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели детей на водоемах. С целью предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей, а также проведения образовательно-воспитательной работы в области безопасности жизнедеятельности с подрастающим поколением в республике будет проходить профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня!».

Акция будет проводиться на протяжении всего лета в пришкольных и детских летних оздоровительных лагерях в период каникул, а также в учреждениях дошкольного образования.

Работники райотдела по ЧС в этот период встретятся со школьниками, отдыхающими в лагерях, проведут обучающие мероприятия, профилактические беседы. В этот период и сами дети придут в гости к спасателям не только ПАСЧ №1 в г. Ивацевичи, но и посетят с экскурсиями другие пожарные аварийно-спасательные подразделения района, где ближе познакомятся с работой и бытом спасателей, пожарно-техническим вооружением огнеборцев.

Не останутся без определенного внимания и работники оздоровительных лагерей – педагоги, воспитатели: с ними спасатели проведут дополнительные инструктажи о соблюдении правил пожарной безопасности в период работы лагерей.

К проведению мероприятий акции будут привлечены работники ОСВОД.

Совместными усилиями сделаем для детей наступившее лето безопасным!

В алерий Молош, старший инспектор ГПиВО Ивацевичского РОЧС.