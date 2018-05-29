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​Приговор по делу о заказном убийстве молодой пары в Минске Верховный суд оставил в силе

30.05.2018 16:26 — Разное | ОНТ  
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Верховный суд сегодня оставил в силе приговор по резонансному делу о заказном убийстве. На скамье подсудимых – два исполнителя. Верховный суд не изменил решение Минского городского суда. 

Вячеслава Сухарко и Александра Жильникова в январе приговорили к исключительной мере наказания. Их обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Три года назад они по просьбе Алины Шульгановой взялись «проучить» её бывшего парня и его сожительницу. Итог – мужчине нанесли не менее 80, женщине – около 60 ударов ножом. Расследование показало, у исполнителей заказного убийства уже была кровь на руках.

Олег Буйленков, прокурор отдела Генеральной прокуратуры Беларуси: «По Сухарко защитник просила вынести наказание, не связанное с высшей мерой наказания (лишение свободы или пожизненное). По Жильникову – переквалифицировать преступление с убийства и разбоя на более мягкие составы преступления. Наказание по приговору Минского городского суда (исключительная мера наказания: смертная казнь, расстрел), оставлено в силе».

Приговор Верховного суда обжалованию не подлежит, но осуждённые могут обратиться за помилованием к Президенту.

 
 
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Верховный суд сегодня оставил в силе приговор по резонансному делу о заказном убийстве.
 
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