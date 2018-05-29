Футболист Эммануэль Эменике развёлся с «Мисс Нигерия-2013», чтобы жениться на «Мисс Нигерия-2014»

Африканский футболист Эммануэль Эменике, известный по выступлениям за московский «Спартак» и турецкий «Фенербахче», сыграл свадьбу с Ихеоме Ннади, которая в 2014-м году победила в конкурсе «Мисс Нигерия».

Комичной эту ситуацию делает тот факт, что прежней супругой Эменике была другая «Мисс Нигерия» Езин Акудо (завоевавшая этот титул в 2013 году). Правда, с Ннади футболист был обручён ещё с 2016 года, а в 2017 у пары родился ребёнок.