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В Орше на переходе легковушка сбила девочку: ребенок в реанимации

30.05.2018 16:17 — Разное | Tut.by  
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Ребенок получил серьезные травмы, попав под колеса легковушки в Орше. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ Витебска

Авария произошла 29 мая, около 22.00. По предварительной информации, 28-летний водитель Opel Vectra ехал по улице Бобкова и на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения.

В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя ГАИ Александра Казючица, у водителя, жителя Могилева, взяты биоанализы. Известно, что с 2010 года он более 40 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе с начала нынешнего года — четыре раза.

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Авария произошла 29 мая, около 22.00, на улице Бобкова.
 
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