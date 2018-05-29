В Орше на переходе легковушка сбила девочку: ребенок в реанимации

Ребенок получил серьезные травмы, попав под колеса легковушки в Орше. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ Витебска

Авария произошла 29 мая, около 22.00. По предварительной информации, 28-летний водитель Opel Vectra ехал по улице Бобкова и на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения.

В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя ГАИ Александра Казючица, у водителя, жителя Могилева, взяты биоанализы. Известно, что с 2010 года он более 40 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе с начала нынешнего года — четыре раза.