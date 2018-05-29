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В Орше на переходе легковушка сбила девочку: ребенок в реанимации
Ребенок получил серьезные травмы, попав под колеса легковушки в Орше. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла 29 мая, около 22.00. По предварительной информации, 28-летний водитель Opel Vectra ехал по улице Бобкова и на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения.
В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
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Авария произошла 29 мая, около 22.00, на улице Бобкова.
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