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Журналист брал интервью у Noize MC. Но тут появился Оксимирон

30.05.2018 16:16 — Разное | Tut.by  
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Недавно редактор «Медузы» Александр Горбачев брал интервью у рэпера Noize MC в одном из московских ресторанов. И тут к их разговору присоединился Оксимирон, который по случайности оказался в этом же заведении.


Фото: Семен Кац для «Медузы»

Издание пишет, что Оксимирон подошел к беседующим, как только редактор «Медузы» задал Ивану Алексееву (Noize MC) второй вопрос.

Оксимирон: Ну что, я присяду? Буду присутствовать в виде наблюдателя.

Нойз: Ну чего, как жизнь?

Оксимирон: Люто. Нормально. Пока жив.

Журналист: Хотите, поговорите между собой, как в журнале Interview.

Оксимирон: Непривычно как-то. Будет искусственно. Я лучше буду — как англичане говорят: fly on the wall (наблюдать со стороны. — Прим. ред).

В беседе подробно обсудили хип-хоперу Noize MC «Орфей и Эвридика» — альбом, который выходит 31 мая. «Медуза» также поговорила с 33-летним Нойзом о его карьере и затронули современный русский рэп в целом.

Интервью Noize MC с репликами Оксимирона можно почитать по ссылке.

Кстати, Noize MC приедет в Минск на фестиваль «Рок за Бобров» 4 августа. КУПИТЬ БИЛЕТ

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Напомним, 26 мая в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить 3 парных билета на концерт группы Skillet в Минске бесплатно. Розыгрыш продлится до 1 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно редактор "Медузы" Александр Горбачев брал интервью у рэпера Noize MC в одном из московских ресторанов. И тут к их разговору присоединился Оксимирон, который по...
 
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