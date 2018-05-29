Журналист брал интервью у Noize MC. Но тут появился Оксимирон

Недавно редактор «Медузы» Александр Горбачев брал интервью у рэпера Noize MC в одном из московских ресторанов. И тут к их разговору присоединился Оксимирон, который по случайности оказался в этом же заведении.



Фото: Семен Кац для «Медузы»

Издание пишет, что Оксимирон подошел к беседующим, как только редактор «Медузы» задал Ивану Алексееву (Noize MC) второй вопрос.

Оксимирон: Ну что, я присяду? Буду присутствовать в виде наблюдателя.

Нойз: Ну чего, как жизнь?

Оксимирон: Люто. Нормально. Пока жив.

Журналист: Хотите, поговорите между собой, как в журнале Interview.

Оксимирон: Непривычно как-то. Будет искусственно. Я лучше буду — как англичане говорят: fly on the wall (наблюдать со стороны. — Прим. ред).

В беседе подробно обсудили хип-хоперу Noize MC «Орфей и Эвридика» — альбом, который выходит 31 мая. «Медуза» также поговорила с 33-летним Нойзом о его карьере и затронули современный русский рэп в целом.

Интервью Noize MC с репликами Оксимирона можно почитать по ссылке .

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