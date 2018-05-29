Намоленное место. Уникальный памятник возле Лоева

Икона-покровительница

Как свидетельствует местное предание, когда-то, еще в Средневековье, здесь произошло явление иконы Святой Параскевы Пятницы. Икону великомученицы на сосне около животворного родничка со святой водой нашли местные пастушки и принесли в Лоев, в собор Святой Троицы. В предании утверждается, что икона Святой Параскевы трижды являлась на сосне, но всякий раз прихожане возвращали ее в лоевский храм. Явление иконы святой великомученицы произошло в очень сложное для Лоевщины время, когда регион неоднократно подвергался нашествиям крымских татар, которые приходили на белорусские земли с юга через брод на Днепре возле Лоева.

Замок и поселение на Лоевой горе не раз разорялись и сжигались, а жителей Лоевщины татары забирали в плен и продавали в неволю. Жизнь в этих местах была чрезвычайно трудной и опасной, люди теряли веру в возможность самостоятельно защититься от врагов. И местность обезлюдела, пришла в упадок.

В это время церковь объявила Святую Параскеву Пятницу небесной покровительницей Лоева. В ее честь ежегодно в пятницу на Десятуху (на десятую неделю после Пасхи) на месте явления иконы стали проводить богослужения в честь Святой Параскевы, которые заканчивались крестным ходом верующих в лоевский храм Святой Троицы.

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Праздник города

В ХVII столетии набеги крымских татар прекратились, жизнь в регионе постепенно стала возрождаться, и жители Лоева увидели в этом проявление помощи небесной покровительницы. С тех пор Десятинный праздник вошёл в традицию как престольный праздник Лоева и стал связующим звеном, укрепляющим связи трёх соседних православных народов. На месте явления иконы во имя святой великомученицы была построена часовня, возле которой ежегодно на Десятуху, в пятницу и субботу, проходила двухдневная многолюдная ярмарка - главная ярмарка года на Лоевщине. Местные и приезжие торговцы продавали здесь свои товары, выступали артисты и устраивались гуляния, детские аттракционы и развлечения. Известно, что в 1861 г. на Лоевскую десятинную ярмарку было привезено товаров на сумму 2800 руб., продано - на 1300 руб. В 1863 г. привезено - на 3200 рублей, продано - на 1550, а в 1864 г. - на 3600 и 2000 рублей соответственно. В то время это были значительные денежные суммы.

Святая вода

В 1872 г. из деревни Ручаевка к часовне была перевезена деревянная церковь, которая относилась к собору Святой Троицы и его приходу. На протяжении XVII-ХIХ вв. на престольный праздник в Лоев для участия в богослужениях ежегодно съезжались не только белорусские священнослужители и верующие, но и паломники из соседних регионов Украины и России. Источник возле часовни приобрёл функции Прощи - стал местом паломничества верующих. Вода в христианстве играет важную ритуальную роль: освященная вода - основа обряда крещения, она очищает жилье человека и скот от нечистой силы. Люди верили, что святая животворная родниковая вода помогает излечиться страждущим. Ежегодно тысячи паломников отправлялись в Лоев к роднику. В начале 1930-х церковь и часовня были разрушены советской властью. Источник перестал струиться и исчез. Традиции ярмарочной торговли ушли в небытие. Но и во времена гонений на церковь в праздник явления иконы великомученицы Параскевы верующие тайно посещали эти места и устраивали молебны. Красноречивый факт: во время боев за освобождение Лоевщины от немецко-фашистских захватчиков в октябре 1943 г. буквально все побережье Днепра было в пламени сражений и пожаров, но сам Лоев пострадал незначительно. Верующие связывали и связывают это с небесной покровительницей Святой Параскевой, считают Лоев намоленным местом, которое защищает небесная заступница.

В 1997 г. по инициативе протоиерея Михаила (Мандрика Михаила Алексеевича), настоятеля Свято-Троицкого собора, ​​за деревней Крупейки была восстановлена небольшая открытая часовенка, а в 2006 году из белого кирпича построена новая часовня с написанной в ней иконой Параскевы Пятницы. А в 2007 г. была предпринята безрезультатная, к сожалению, попытка восстановить источник.

Николай Анисовец