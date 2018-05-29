​Стали известны лидеры рейтинга клубов УЕФА

Обновлён рейтинг клубов союза европейских футбольных ассоциаций по итогам сезона-2017/2018.

Он рассчитывается согласно выступлению команд в еврокубках за последние пять сезонов. Возглавляет рейтинг победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». Ещё один испанский клуб – «Атлетико Мадрид» – второй. Мюнхенская «Бавария» – на третьем месте. БАТЭ в этом списке располагается на 75-й позиции.