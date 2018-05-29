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Стали известны лидеры рейтинга клубов УЕФА
Обновлён рейтинг клубов союза европейских футбольных ассоциаций по итогам сезона-2017/2018.
Он рассчитывается согласно выступлению команд в еврокубках за последние пять сезонов. Возглавляет рейтинг победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». Ещё один испанский клуб – «Атлетико Мадрид» – второй. Мюнхенская «Бавария» – на третьем месте. БАТЭ в этом списке располагается на 75-й позиции.
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Возглавляет рейтинг – победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал».
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