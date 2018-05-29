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​Репетиции парада ко Дню Независимости начались под Минском

30.05.2018 16:36 — Разное | ОНТ  
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Вооружённые Силы начали подготовку к традиционному параду по случаю Дня Независимости Беларуси. Масштабные тренировки проходят под Минском на аэродроме Липки. В этом году в параде пройдут более 250 единиц современных вооружений.

Даже во время репетиции неточности заметит только профессионал. Механики-водители чётко держат интервал. По движению колонны уже можно судить о том, каким будет парад. 3 июля по проспекту Машерова пройдут 23 расчёта военной техники. Всего более 250 машин. Это больше, чем в прошлом году. Общая протяжённость – около трёх километров. Это современные образцы вооружения. В том числе те, которые создали и модернизировали на белорусских предприятиях. БТРы, ракетные комплексы, бронеавтомобили и беспилотники. Открывать парад по традиции будет лучший средний танк Великой Отечественной войны – Т-34. Следом – современные танки. Их строй ведёт механик-водитель Дмитрий Громов. Солдат срочной службы такую ответственную задачу выполняет впервые.

За основными танками – бронетранспортёры, бронеавтомобили, реактивные системы. Все они уже участвовали в парадах, они знакомы зрителям. Ежегодный парад по случаю Дня Независимости даже входит в план боевой подготовки войск.

Если позволит погода, в небе над Минском 3 июля состоится и воздушный парад. В эшелоне представят основные типы авиационной техники Военно-воздушных сил и войск ПВО. Военные пока не раскрывают всех секретов. Однако известно, что новинки готовятся на плац-концерте и при прохождении пешего строя.

Когда тренировки на аэродроме будут закончены, военные проведут две ночных генеральных репетиции на городских улицах.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента

 
 
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Вооружённые Силы начали подготовку к традиционному параду по случаю Дня Независимости Беларуси.
 
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