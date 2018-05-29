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Последний школьный день, он в прошлое умчался

30.05.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк  
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В среду прозвенел  последний школьный звонок для восьмидесяти выпускников из учреждений образования района. Шестнадцать из них – одиннадцатиклассники средней школы № 2.  В этом году из ее стен выпускается всего лишь один класс. На последнем школьном звонке провожала ребят во взрослую жизнь их классный руководитель Галина Евгеньевна Зеленкевич.  

По традиции для выпускников 9-х и 11-х классов, а также  всех учащихся  районной гимназии, горпоселковых и сельских школах прошли торжественные линейки, на которых звучали  поздравительные и напутственные слова от руководства района, педагогов, родителей. Поздравил с окончанием учебного года выпускников и всех учащихся председатель райисполкома Виктор Полуянов. Виктор Владимирович, как и каждый выступающий пожелал ребятам веселого и безопасного летнего отдыха, ну а выпускникам – удачи и счастливого жизненного пути.  Они, в свою очередь, также произнесли слова прощания со школой и передали школьную эстафету первоклассникам. Ребята обменялись с одиннадцатиклассниками фоторамками, а взамен получили октябрятские значки. Разноцветные воздушные шары, как символ прощания с детством, из рук выпускников улетели в ясное небо.       

День прощания со школой для выпускников всегда на эмоциях, ведь впереди  у них школьные экзамены, выпускные балы и проверка на прочность — централизованное тестирование, которое начнется 11 июня, и поступление в выбранный ВУЗ. А пока школьный нестареющий вальс и последний звонок завершают дорогу выпускников в мир беспечный.

Наталья Евенко. Фото автора.     

 
 
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    В среду прозвенел  последний школьный звонок для восьмидесяти выпускников из учреждений образования района. Шестнадцать из них – одиннадцатиклассники...
 
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