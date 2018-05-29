В Беларуси в мае зафиксирована дефляция

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Как заявил заместитель председателя правительства Василий Матюшевский, в последнее время в Беларуси происходит снижение цен.

Как отметил Василий Матюшевский, «в мае у нас в стране наблюдается дефляция».

За четыре месяца рост цен составил 2,8%, заметил он.

«Что хотя и больше прошлогоднего индекса потребительских цен за аналогичный период, тем не менее вписывается в прогнозные значения 2018 года», - добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что по итогам I квартала в Беларуси отмечался всплеск инфляции.



Напомним, Нацбанк еще в начале года заявил, что принимает необходимые меры для достижения цели по инфляции не выше 6% в 2018 году. Для достижения этой цели регулятор работает в тесном контакте с органами госуправления, министерством антимонопольного регулирования и торговли. Инфляция по итогам 2017 года составила 4,6% при прогнозе 9%.