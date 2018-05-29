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В Беларуси в мае зафиксирована дефляция
30.05.2018 16:28 — Разное | Ежедневник
фото: Интерфакс
Как заявил заместитель председателя правительства Василий Матюшевский, в последнее время в Беларуси происходит снижение цен.
Как отметил Василий Матюшевский, «в мае у нас в стране наблюдается дефляция».
За четыре месяца рост цен составил 2,8%, заметил он.
«Что хотя и больше прошлогоднего индекса потребительских цен за аналогичный период, тем не менее вписывается в прогнозные значения 2018 года», - добавил чиновник.
Ранее сообщалось, что по итогам I квартала в Беларуси отмечался всплеск инфляции.
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Как заявил заместитель председателя правительства Василий Матюшевский, в последнее время в Беларуси происходит снижение цен.
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