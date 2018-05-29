Количество детей в Беларуси с 2010 года выросло на 6,1% - Белстат

Количество детей в Беларуси за восемь лет выросло на 6,1%. Это следует из статистического обзора к Международному дню защиты детей (1 июня), опубликованного на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

На 1 января в Беларуси проживало 1 865 тыс. детей до 18 лет. По сравнению с началом 2010 года их численность увеличилась на 107 тыс. (на 6,1%). На долю детей до 6-летнего возраста приходится 43,4% от общей численности детей (809 тыс.), до возраста 14 лет - 42,2% (или 786 тыс.). 15-17-летних в республике насчитывается 270 тыс. (14,4%).

В прошлом году в Беларуси родилось 103 тыс. детей и, в соответствии с ежегодной тенденцией, - мальчиков больше, чем девочек (53 тыс. к 50 тыс.). В прошлом году было 1099 случаев рождения двойни, тройни родились у 16 семей.

Тенденция к рождению второго и последующих детей, которая наметилась в последние годы, продолжается. В прошлом году доля детей, рожденных вторыми, составила 39,5% от общего числа родившихся, третьими и более - 20,3%, тогда как в 2010 году - 36,1% и 11,6% соответственно.

Государство уделяет особое внимание усилению материальной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей. Размер пособий при рождении ребенка в мае 2018 года по сравнению c аналогичным периодом прошлого года увеличился на 12,4%, размер пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет - на 19,4%.

Значительное внимание уделяется вопросам защиты детей, оставшихся без родительской опеки. На начало 2018 года численность детей-сирот в республике составила 19,1 тыс., из них в семьях воспитывалось 15,7 тыс., в детских интернатных учреждениях - 3,4 тыс.

Большинство детей (78,9%) проживает в городах и поселках городского типа.

Цели устойчивого развития (ЦУР), принятые государствами - членами ООН, неразрывно связаны с правами человека в целом и правами детей в частности. Забота о детях лежит в основе обеспечения экономической и социальной устойчивости. Достижение ЦУР - это ответственность взрослых, которые обязаны сделать так, чтобы для детей мир стал лучше.