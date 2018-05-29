Софико Чиаурели. Легенда с горы раздумий

Говорят, ни у кого из советских актрис не было столько наград, как у Софико Чиаурели. И такого количества поклонников. А у грузинских девочек, по легенде, есть молитва, в которой они просят: «Господи, дай мне счастливую жизнь и сделай такой же красивой, как Софико!» Можно уточнить: по одной из легенд, потому что их вокруг имени этой актрисы всегда было много.

София Премудрая

Чиаурели не была красавицей в общепринятом смысле этого слова. Но обладала магнетической притягательностью, которая заставляла мужчин терять голову. Милиционеры, когда она ехала по Тбилиси в автомобиле (водила всегда сама и очень лихо), неизменно отдавали честь, адрес ее дома знал каждый таксист (достаточно было сказать «Вези к Софико!»), а на рынке любой торговец, вздумавший взять с нее хоть копейку, навеки покрыл бы себя страшным позором.





«При хорошей женщине и мужчина может стать человеком» - это из блистательного фильма «Ищите женщину». Фото: Кадр из фильма

В популярности Чиаурели не уступала матери Верико Анджапаридзе, которая была в Грузии национальной героиней: ее, потомственную аристократку, называли одной из самых титулованных трагических актрис ХХ века. Под стать ей был и отец - известный кинорежиссер Михаил Чиаурели, неизменный тамада на кремлевских пирушках, человек веселый, обаятельный и эрудированный. В доме Чиаурели в Тбилиси постоянно гостили родственники, друзья, и даже в годы войны, пригласив эвакуированных Немировича-Данченко и Книппер-Чехову, Михаил умудрился закатить грандиозный пир - при этом на столе стояли только хлеб и черная вода.

С этим домом, в котором 21 мая 1937 года и родилась Софико, кстати, связана очередная романтичная история, похожая на легенду. Именно на этом месте Михаил Чиаурели признался в любви своей Верико, а потом пообещал, что построит здесь дом. И обещание выполнил. Место действительно красивое: дом стоит на обрыве, который называют «Гора Раздумий», а внизу течет Кура.

Свое имя Софико Чиаурели получила весьма необычно: «21 мая - это день святой Елены. Когда я родилась, мама хотела назвать меня Еленой, а отец - Софией. Наконец отец написал два этих имени на бумажках и бросил в шапку, а потом запустил туда мою ручонку. И я вынула записку с именем «София». Я очень рада, что достала это имя, потому что «София» значит «мудрость».

Мудрой Софико Чиаурели была во всем: «Однозначно сказать, что такое любовь, я не могу. Это и огромное счастье, и страшное мучение. Но я бы не позавидовала тому, кто не познал это чувство», - признавалась она.

У нас во дворе

Сама Софико впервые влюбилась в 6 лет - в талантливого художника Сулико Вирсаладзе, друга семьи. Дело было на отдыхе летом в Гаграх. Художник в то время ухаживал за очень красивой девушкой, носил ей цветы. И Софико, не выдержав, закатила ему сцену ревности: «Если вы еще раз пошлете ей букет и не будете уделять внимание мне, я уеду».

Интеллигентный - даже к 6-летней малышке он обращался на «вы» - Сулико тут же извинился и потом каждый день с самым серьезным видом вручал Софико букет цветов.

О своей первой влюбленности актриса с удовольствием вспоминала всю жизнь, но признавалась, что по-настоящему любила только двоих мужчин. Ей и впрямь можно позавидовать: оба они были ее мужьями.

Впервые серьезное чувство Софико испытала в 16 лет - к сыну подруги своей матери, красавцу Георгию Шенгелая. Как можно догадаться, он тоже происходил из творческой семьи. И, когда он отправился в Москву поступать во ВГИК, Чиаурели последовала за ним. Кстати, именно Шенгелая, по сути, можно благодарить за Софико-актрису: ведь до того она о сцене и не помышляла, а хотела стать врачом. Оба поступили: Георгий - на режиссерский факультет, Софико - на актерский. В 1956 году они вместе снялись в ленте Резо Чхеидзе «Наш двор» - сентиментальной драме, насыщенной уникальным колоритом Тбилиси. Получивший несколько фестивальных наград фильм открыл миру грузинский кинематограф, а Чиаурели проснулась знаменитой.

Софико с Георгием сыграли свадьбу, она родила ему двоих сыновей - Нико и Сандро, стала активно сниматься в кино, в частности у отца, и играть в Театре им. К. Марджанишвили, где почти всю жизнь проработала ее мать.





Параджанов, снявший Чиаурели в «Цвете граната», называл ее своей музой. Фото: Кадр из фильма

В конце 60-х у Софико был новый взлет кинематографической карьеры, и все благодаря двоим мужчинам. Великий Параджанов, называвший Софико своей музой, снял ее в притче «Цвет граната» и дал целых шесть ролей - как женских, так и мужских. А еще ее пригласил в свой фильм кузен Георгий Данелия. Ироничная драма «Не горюй!», где партнерами Софико выступили Вахтанг Кикабиздзе, Анастасия Вертинская, Евгений Леонов, Сергей Филиппов, Фрунзик Мкртчан и многие другие прославленные актеры Грузии и других республик Советского Союза, по сей день считается одним из самых любимых «народных фильмов» на всем постсоветском пространстве.

Бросай якорь!

Брак Софико и Георгия казался идеальным. И поэтому известие о разводе в 1980 году грянуло буквально как гром среди ясного неба. «Я знал Софико лет двадцать пять до того, как мы поженились. Она мне всегда очень нравилась как женщина. Но она была замужем за прекрасным человеком, который моложе меня на десять лет, у них росли дети. Да и я был женат...» - вспоминал Котэ Махарадзе, второй муж и главная любовь Софико Чиаурели. Он известен не только как блестящий знаток спорта и легендарный спортивный комментатор (львиная доля ставших «народными» острот во время матчей вроде «Разогревается 45 минут. Не перегрелся бы!» или «Мяч попал в голову защитника. Если есть мозги, возможно сотрясение» принадлежит именно ему), но и как театральный актер: на его счету 93 роли. Театр и свел Котэ с Софико.

«В семидесятых годах в театре Марджанишвили мы репетировали спектакль, в котором я и Софико играли влюбленных. И незаметно тот текст о любви начал совпадать с моим сиюсекундным стремлением: Софико сидит на сцене, а мне хочется ее обнять, поцеловать. Через какое-то время мы оба поняли, что не можем друг без друга. Так «сколотилась» наша любовь. И пошло-поехало!» - рассказывал Махарадзе.

Ходит легенда о том, что, когда Котэ Махарадзе вел репортаж о футбольном матче из Буэнос-Айреса, в своей речи он зашифровал послание о предстоящем в Грузии свидании. «Это бывало не однажды. Всегда, когда Котэ вел репортажи не из Тбилиси, он завуалированно назначал мне свидание, упоминая при этом, кто и на какой минуте забил мячи в матче. И я понимала, где и в каком месте мы встретимся», - с удовольствием подтвердила актриса.

Когда они поженились, друзья Котэ привезли ему в подарок якорь - настоящий, чугунный, - чтобы он наконец бросил якорь и в семейной жизни. Именно это и произошло: Софико и Махарадзе прожили вместе 20 лет и были необыкновенно счастливы.





Не просто супруги, но и «заговорщики»: Софико и Махарадзе придумали собственный шифр. Фото: Кадр из фильма

«Знаете, что удивило меня, когда я увидел их вместе? - рассказывал Вано Чиаурели, племянник актрисы. - Шел четвертый год их совместной жизни, обычный день, я зашел к ним домой. И тут открывается дверь, возникает Махарадзе с большущим букетом - просто так, без повода, - идет к Софико и преподносит цветы ей. Больше такой любви я не встречал. Это был не брак, а фейерверк».

Когда Котэ Махарадзе не стало, актриса сказала в интервью: «Когда уходит любовь, уходит и счастье». Софико пережила мужа на пять с половиной лет - она умерла в марте 2008-го.

Сегодня именем Чиаурели названа одна из тбилисских улиц. До сих пор, когда в город приезжают люди и хотят увидеть дом великой актрисы, таксистам не надо называть адрес. Все и так знают, где жила Софико.

Ольга ГРАЖИНА