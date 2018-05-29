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В Слуцке выпускается первый педагогический класс

30.05.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В Слуцке выпускается первый педагогический класс

Последний звонок прозвенел 30 мая во всех школах области. В СШ №12 Слуцка торжественное мероприятие прошло по особому сценарию — здесь во взрослую жизнь отправляли учеников первого в городе профильного класса педагогической направленности. Корреспондент МЛЫН.BY узнала, какие они — будущие учителя.

Педкласс в СШ №12 создали два года назад. Тогда педагогику выбрал 21 ученик, из них всего трое мальчиков. Все школьники прошли строгий отбор по успеваемости и поведению. Учебный план для педкласса, по сути, мало чем отличался от плана обычных школьников. Погружение в профессию педагога в основном проходило на внешкольных занятиях, факультативах, мероприятиях. Ученики профильного класса стали, можно сказать, правой рукой своих учителей.

Выпускница Ксения Сурма учиться в профильный педагогический класс пошла не случайно: девушка собирается поступать в Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. Мечтает получить профессию логопеда и помогать детям с особенностями речи.

В Слуцке выпускается первый педагогический класс

— У нас была педагогическая практика, при необходимости заменяли преподавателей. Мы много времени проводили с младшими школьниками, наблюдали за работой наших педагогов — не только как ученики, но и как будущие коллеги, — рассказывает учащаяся педкласса Ксения. — Конечно, мы не участвовали в ведении документации, не работали с родителями, но самое главное — смогли заглянуть в закулисье профессии учителя, понять, насколько это ответственная, нелегкая работа. Думаю, с такой подготовкой в университете нам, выпускникам педкласса, будет намного проще, чем другим студентам.

В Слуцке выпускается первый педагогический класс

К моменту окончания школы не все ученики педкласса решили продолжить учебу по педагогическому направлению. Поступать в профильные вузы планируют пока только семь человек. Среди них и Александра Лещенко. Девушка уверена: если бы не педкласс, она даже не рассматривала бы для себя профессию учителя. Но ежедневное погружение в педагогику помогло Александре осознать: она хочет учить детей.

В Слуцке выпускается первый педагогический класс

— Собираюсь поступать в педагогический вуз на факультет иностранных языков. Буду изучать немецкий и китайский. Можно было, конечно, выбрать иняз, но мне интересно не только самой получать знания, но и передавать их другим. Профессия учителя как раз для меня. Мне кажется, видеть успехи других, которые не были бы возможны без твоей помощи, — это большое счастье, — делится мыслями Александра.

В Слуцке выпускается первый педагогический класс

Выпускники педкассов имеют право поступить в профильный вуз без экзаменов и сдачи ЦТ. Но это не значит, что им приходится меньше трудиться. Условия для поступления достаточно жесткие: в аттестате по всем предметам должно стоять не ниже 7 баллов, а по профильным предметам — не ниже 8. Кроме того, абитуриентам педагогических вузов вместе с подачей документов придется пройти строгое собеседование по вопросам педагогики и психологии. Но для тех, кто мечтает освоить любимую профессию, это не проблема.

В Слуцке выпускается первый педагогический класс


МЛЫН.BY

 
 
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В СШ №12 Слуцка торжественное мероприятие прошло по особому сценарию — здесь во взрослую жизнь отправляли учеников первого в городе профильного класса...
 
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