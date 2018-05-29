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ГАИ ищет свидетелей наезда на пешехода возле музыкальной школы
30.05.2018 — Разное | Слуцк Город
8 мая текущего года около 15:25 вблизи дома №6 по улице Виленская имело место ДТП с участием пешехода и автомобиля Форд.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, в настоящее время по данному ДТП проводится проверка.
Для установления всех обстоятельств произошедшего Слуцкий РОВД просит свидетелей и очевидцев данного происшествия связаться по телефонам: 8(01795)6-34-69, +375(29)639-69-92 или 102.
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8 мая текущего года около 15:25 вблизи дома №6 по улице Виленская (рядом с музыкальной школой) имело место ДТП с участием пешехода и автомобиля Форд.
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