ГАИ ищет свидетелей наезда на пешехода возле музыкальной школы

8 мая текущего года около 15:25 вблизи дома №6 по улице Виленская имело место ДТП с участием пешехода и автомобиля Форд.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, в настоящее время по данному ДТП проводится проверка.

Для установления всех обстоятельств произошедшего Слуцкий РОВД просит свидетелей и очевидцев данного происшествия связаться по телефонам: 8(01795)6-34-69, +375(29)639-69-92 или 102.



Отдел ГАИ Слуцкого РОВД