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Михайловский собор проведёт молебен об окончании учебного года
30.05.2018 — Разное | Слуцк Город
В пятницу, 1 июня, в Михайловском кафедральном соборе города Слуцка пройдёт молебен об окончании учебного года, посвящённый также Дню защиты детей.
Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Слуцкой епархии.
Начало молебна - в 10:00.
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В пятницу, 1 июня, в Михайловском кафедральном соборе города Слуцка пройдёт молебен об окончании учебного года, посвящённый также Дню защиты детей.
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