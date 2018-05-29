Учащиеся Костюковичской детской школы искусств приняли участие в многочисленных музыкальных конкурсах и вернулись с наградами





Могилеве 20 мая проходил II конкурс искусств для детей и подростков «Art Kids» . Среди многочисленных конкурсантов участие в нем принимали и талантливые представители Костюковичской детской школы искусств.

По итогам конкурса в номинации «Инструментальное исполнительство» Лия Винникова стала лауреатом I степени (преподаватель по классу фортепиано Екатерина Якушкина), лауреатом III степени в номинации «Саксофон-альт» – Анастасия Дудаева (учитель Сергей Иванов, концертмейстер Даната Гурова). В номинации «Инструментальное исполнительство «Баритон-горн» Тимур Науменко награжден Дипломом I степени (учитель Сергей Иванов, концертмейстер Даната Гурова).

В I-ом конкурсе-фестивале фортепианных ансамблей «Радужные клавиши», который также прошел в областном центре, Анастасия Ильенкова и Ангелина Ростовская стали лауреатами III степени (учитель Анжелика Беспалова).

На прошедшем в Могилеве международном конкурсе исполнителей на гитаре «Виват, гитара!» Матвей Беспалов награжден Дипломом III степени, а Максим Артамонов – Дипломом за участие (учитель Ольга Сергеенко). Тимофей Ерошенко получил Диплом за участие (учитель Юлия Агеенко).

А в Славгороде прошел Международный фестиваль классической музыки им. Осипа Козловского. Ученица Зои Дмитриевны Демидович Дина Голофаст достойно исполнила свое произведение на скрипке и привезла домой Диплом фестиваля.