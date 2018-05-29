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Серебряные призеры
30.05.2018 — Разное | Свислочская газета
16–17 мая в Гродно состоялось первенство области по волейболу среди девушек 2004 года рождения и моложе. Сборная Свислочской СДЮШОР во главе с тренером Ларисой Эйсмонт заняла второе место.
За Свислочский район играли гимназистки Александра Стельмах, Ксения Тарасевич, Яна Борель, Диана Демьянчик, учащиеся СШ № 3– Александра Гедько, Анастасия Кедик и представительница СШ № 2 – Анна Козловская.
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Тренер Свислочской СДЮШОР Лариса Эйсмонт в составе Гродненской области приняла участие в отраслевой спартакиаде по волейболу среди работников образования. Команда Гродненщины заняла второе место.
Елена КЕДИК.
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16–17 мая в Гродно состоялось первенство области по волейболу среди девушек 2004 года рождения и моложе. Сборная Свислочской СДЮШОР во главе с тренером Ларисой...
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