Праздники деревень этим летом

Праздники деревень пройдут в восьми населенных пунктах Дзержинщины этим летом.
Этим летом в Дзержинском районе отметят свой праздник восемь деревень.
2 июня в 12.00 – д.Меньки Путчинского сельсовета;
30 июня – д. Большие Новоселки Дзержинского сельсовета;
14 июля – д. Владимирово Добрыневского сельсовета;
21 июля – д. Микуличи Негорельского сельсовета;
28 июля – д. Коски Станьковского сельсовета;
11 августа – д. Гриньково Демидовичского сельсовета;
25 августа – д. Костевичи Боровского сельсовета.
В начале сентября (дата уточняется) – в д. Черниковщина Фанипольского сельсовета.