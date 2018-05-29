В Орше водитель легковушки сбил на переходе школьницу

В Орше водитель легковушки сбил на пешеходном переходе девочку, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 29 мая на улице Бобкова. Житель Могилёва 1990 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе не пропустил школьницу 2004 года рождения. В результате наезда девочка получила тяжёлые травмы. Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение.

Установлено, что с 2010 года могилевчанин более 40 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе с начала нынешнего года - четыре раза. По факту произошедшего проводится проверка.

