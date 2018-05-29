В мае в Беларуси наблюдается дефляция - Матюшевский

В мае в Беларуси наблюдается дефляция, сообщил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики с докладом на тему "О работе экономики страны и формировании приоритетов в ее развитии", передает корреспондент БЕЛТА.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55974.php

Читать полностью в источнике с фото:





"На фоне достаточно динамичного ускорения экономики ценовая ситуация в стране сохраняет стабильность. За январь-апрель текущего года цены выросли к декабрю 2017 года на 2,8%, что хотя и больше прошлогоднего индекса потребительских цен за аналогичный период (2,4%), однако вписывается в прогнозные значения. В мае в стране наблюдается дефляция", - подчеркнул Василий Матюшевский.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в апреле составила 0,3%, по сравнению с декабрем 2017 года этот показатель составил 2,8%.

По прогнозу на 2018 год инфляция не превысит 6%.