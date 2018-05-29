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На трассе М-1 своевременно был задержан нетрезвый водитель дальнобойщик
30.05.2018 17:04 — Разное | Виртуальный Брест
29 мая 2018 года в 17:30 часов в ходе несения службы по надзору за безопасностью дорожного движения на автодороге М-1/Е-30 сотрудниками ОГАИ Жабинковского РОВД был задержан автомобиль марки «Вольво» в составе с полуприцепом на польской регистрации, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения - 0,4 промилле.
В отношении него был составлен административный протокол по ч.1 ст.18.16 КоАП Республики Беларусь.
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29 мая 2018 года в 17:30 часов в ходе несения службы по надзору за безопасностью дорожного движения на автодороге М-1/Е-30 сотрудниками ОГАИ Жабинковского РОВД был...
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