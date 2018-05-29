На трассе М-1 своевременно был задержан нетрезвый водитель дальнобойщик

29 мая 2018 года в 17:30 часов в ходе несения службы по надзору за безопасностью дорожного движения на автодороге М-1/Е-30 сотрудниками ОГАИ Жабинковского РОВД был задержан автомобиль марки «Вольво» в составе с полуприцепом на польской регистрации, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения - 0,4 промилле.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55973.php

Читать полностью в источнике с фото:







Установлено, что водитель - житель Республики Польша, 1969 г.р., задержан на 41 км вышеуказанной трассы.

В отношении него был составлен административный протокол по ч.1 ст.18.16 КоАП Республики Беларусь.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55973.php

Читать полностью в источнике с фото:







Кстати, это далеко не первый случай, когда водители транзитного транспорта, движущиеся по территории нашей страны не только управляют транспортными средствами во время служебной командировки в состоянии опьянения, но и являются виновниками дорожно-транспортных происшествий.