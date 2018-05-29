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У Михалкова 86 участков, у Градского - 10, у Бабкиной - 6. Звезды заполнили декларации

30.05.2018 16:54 — Разное | Tut.by  
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Руководители государственных учреждений, подведомственных департаменту культуры столицы, отчитались о своих заработках. Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства Москвы, сообщают российские СМИ со ссылкой на сайт мэрии Москвы. Самым крупным владельцем недвижимости среди российских деятелей культуры оказался режиссер Никита Михалков.


Фото: Reuters

Никита Сергеевич задекларировал 86 земельных участков площадью от 1000 до 5000 квадратных метров. Кроме того, ему принадлежит квартира в Москве площадью 207,8 квадратного метра, дача площадью 554 квадратных метра, 11 нежилых зданий площадью от 73 до 1191 «квадратов, и еще шесть жилых домов от 68,5 до 697,3 квадратных метров.


Один из домов семьи Михалковых, Николина Гора. Фото: domzamkad

Кроме того, у семьи (жены Никиты Сергеевича Татьяны Михалковой, президента благотворительного фонда «Русский силуэт») есть две квартиры и доли в трех апартаментах.


babkina.ru

Надежда Бабкина, директор театра «Русская песня», владеет пятью земельными участками площадью 1−1,5 тысячи квадратных метров, домом в 310 «квадратов», четырьмя квартирами (площади от 80 до 310 квадратных метров) и баней.


dni.ru

Александр Градский, художественный руководитель «Московского музыкального объединения под руководством А. Градского» имеет в собственности десять земельных участков площадью по 1200 квадратных метров, маленький дом (89 кв. м) и огромную дачу (1533 квадратных метра). Есть и нежилая недвижимость — три помещения площадью до 400 квадратных метров.

 
 
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