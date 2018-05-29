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У Михалкова 86 участков, у Градского - 10, у Бабкиной - 6. Звезды заполнили декларации
Руководители государственных учреждений, подведомственных департаменту культуры столицы, отчитались о своих заработках. Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства Москвы, сообщают российские СМИ со ссылкой на сайт мэрии Москвы. Самым крупным владельцем недвижимости среди российских деятелей культуры оказался режиссер Никита Михалков.
Никита Сергеевич задекларировал 86 земельных участков площадью от 1000 до 5000 квадратных метров. Кроме того, ему принадлежит квартира в Москве площадью 207,8 квадратного метра, дача площадью 554 квадратных метра, 11 нежилых зданий площадью от 73 до 1191 «квадратов, и еще шесть жилых домов от 68,5 до 697,3 квадратных метров.
Кроме того, у семьи (жены Никиты Сергеевича Татьяны Михалковой, президента благотворительного фонда «Русский силуэт») есть две квартиры и доли в трех апартаментах.
Надежда Бабкина, директор театра «Русская песня», владеет пятью земельными участками площадью 1−1,5 тысячи квадратных метров, домом в 310 «квадратов», четырьмя квартирами (площади от 80 до 310 квадратных метров) и баней.
Александр Градский, художественный руководитель «Московского музыкального объединения под руководством А. Градского» имеет в собственности десять земельных участков площадью по 1200 квадратных метров, маленький дом (89 кв. м) и огромную дачу (1533 квадратных метра). Есть и нежилая недвижимость — три помещения площадью до 400 квадратных метров.
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Самая большая дача - у Градского.
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