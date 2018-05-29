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"Выдали на рынке". В Гродно нашли поддельную банкноту, которую дали на сдачу в Литве
В Гродненской области нашли в обращении несколько поддельных банкнот,
Похожий случай произошел в Сморгони. Там местный житель 1990 года рождения предоставил для обмена в отделение банка купюру в 100 долларов.
«Кассир сразу же определила, что она фальшивая. Позже у этого же гражданина дома обнаружили аналогичную поддельную банкноту. Молодой человек пояснил, что приобрел данные купюры в одном из обменных пунктов в городе Белосток и о том, что они поддельные, не знал», — уточняют в УВД Гродненской области.
Сейчас проверяются версии получения фальшивых денег.
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В Гродненской области нашли в обращении несколько поддельных банкнот.
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