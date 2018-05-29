"Выдали на рынке". В Гродно нашли поддельную банкноту, которую дали на сдачу в Литве

В Гродненской области нашли в обращении несколько поддельных банкнот, сообщают в УВД Гродненской области. Так, в Гродно 53-летняя женщина пыталась поменять в банке 50 евро на белорусские рубли. Банкнота оказалась фальшивой. Женщина рассказала, что получила эту купюру в качестве сдачи на вещевом рынке в Литве.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Похожий случай произошел в Сморгони. Там местный житель 1990 года рождения предоставил для обмена в отделение банка купюру в 100 долларов.

«Кассир сразу же определила, что она фальшивая. Позже у этого же гражданина дома обнаружили аналогичную поддельную банкноту. Молодой человек пояснил, что приобрел данные купюры в одном из обменных пунктов в городе Белосток и о том, что они поддельные, не знал», — уточняют в УВД Гродненской области.

Сейчас проверяются версии получения фальшивых денег.