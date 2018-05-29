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КГБ задержал помощника Президента Сергея Ровнейко
30.05.2018 — Разное | Перамога (Дятлово)
Комитет государственной безопасности задержал с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. помощника Президента Республики Беларусь — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, сообщили в пресс-службе КГБ.
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Комитет государственной безопасности задержал с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. помощника Президента Республики Беларусь —...
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