ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 30 мая по 3 июня на территории района проводится комплекс профилактических мероприятий «Скорость»

30.05.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

По статистике в Гомельской области превышение скорости является причиной совершения каждого четвертого дорожно-транспортного происшествия.

С 30 мая по 3 июня на территории района проводится комплекс профилактических мероприятий «Скорость»

ГАИ напоминает, что при выборе скорости движения, водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные ПДД, интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, метеорологические условия и другие факторы, влияющие на видимость дороги.

В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а буксирующим механические транспортные средства – не более 50 км/ч, в жилых и пешеходных зонах, на прилегающих территориях – не более 20 км/ч.

Следует знать, что вне населенных пунктов легковым автомобилям и грузовым автомобилям с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны на автомагистралях разрешается движение со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах – не более 90км/ч. Автобусы и мотоциклы могут двигаться со скоростью  не более 90км/ч. Автобусы, легковые и грузовые автомобили при движении с прицепом, грузовые автомобили с технически допустимой общей массой более 3,5 тонны  на автомагистралях могут двигаться со скоростью не более 90 км/ч, на остальных дорогах – не более 70 км/ч.

Помните: правильный выбор скорости – залог безопасности на дороге!

***

По 25 июня на территории района проводится профилактическое мероприятие «Детский автобус»

В связи с окончанием учебного года и наступлением летнего периода увеличилось количество перевозок организованных групп детей автобусами. Поэтому большую важность приобретает вопрос безопасности дорожного движения при осуществлении данных перевозок.

Особую тревогу вызывают нарушения Правил дорожного движения и требований действующих нормативных правовых актов водителями автобусов, принадлежащих районным отделам образования, спорта и туризма при осуществлении перевозки групп детей, а также водителями автобусов, принадлежащих различным обществам, частным предприятиям, предоставляющим свои услуги по осуществлению перевозок организованных групп детей.

В целях предупреждения и недопущения чрезвычайных происшествий с участием автобусов, используемых для перевозок групп детей проводится профилактическое мероприятие «Детский автобус».

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По статистике в Гомельской области превышение скорости является причиной совершения каждого четвертого дорожно-транспортного происшествия. ГАИ...
 
Новости дня
Новости разные
 
На трассе М-1 своевременно был задержан нетрезвый водитель дальнобойщик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика