С 30 мая по 3 июня на территории района проводится комплекс профилактических мероприятий «Скорость»

По статистике в Гомельской области превышение скорости является причиной совершения каждого четвертого дорожно-транспортного происшествия.





ГАИ напоминает, что при выборе скорости движения, водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные ПДД, интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, метеорологические условия и другие факторы, влияющие на видимость дороги.

В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а буксирующим механические транспортные средства – не более 50 км/ч, в жилых и пешеходных зонах, на прилегающих территориях – не более 20 км/ч.

Следует знать, что вне населенных пунктов легковым автомобилям и грузовым автомобилям с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны на автомагистралях разрешается движение со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах – не более 90км/ч. Автобусы и мотоциклы могут двигаться со скоростью не более 90км/ч. Автобусы, легковые и грузовые автомобили при движении с прицепом, грузовые автомобили с технически допустимой общей массой более 3,5 тонны на автомагистралях могут двигаться со скоростью не более 90 км/ч, на остальных дорогах – не более 70 км/ч.

Помните: правильный выбор скорости – залог безопасности на дороге!

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По 25 июня на территории района проводится профилактическое мероприятие «Детский автобус»

В связи с окончанием учебного года и наступлением летнего периода увеличилось количество перевозок организованных групп детей автобусами. Поэтому большую важность приобретает вопрос безопасности дорожного движения при осуществлении данных перевозок.

Особую тревогу вызывают нарушения Правил дорожного движения и требований действующих нормативных правовых актов водителями автобусов, принадлежащих районным отделам образования, спорта и туризма при осуществлении перевозки групп детей, а также водителями автобусов, принадлежащих различным обществам, частным предприятиям, предоставляющим свои услуги по осуществлению перевозок организованных групп детей.

В целях предупреждения и недопущения чрезвычайных происшествий с участием автобусов, используемых для перевозок групп детей проводится профилактическое мероприятие «Детский автобус».